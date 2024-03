Sant Salvador de Guardiola celebra l’Open BCN de patinatge

El pavelló municipal de Sant Salvador de Guardiola es va convertir en la seu de l’Open Promoció de Barcelona organitzat per la Federació Catalana de Patinatge. En total, hi van participar més de cent trenta esportistes d’arreu de Catalunya, concretament, patinadores dels nivells 1, 2, 3 i 4. Per la seva banda, les patinadores de l’Associació Esportiva La Guardiolenca van aconseguir un total de vuit podis. L’alcaldessa, Anna Llobet, i el regidor d’esports, Òscar Pérez, van fer l’entrega de premis.