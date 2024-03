La campanya “Fes bategar el cor dels altres” supera els 60 donants a Moià

El passat diumenge 17 de març, 74 persones van anar a donar sang a Moià, de les quals 63 van poder fer la donació. La campanya sota el lema “Fes bategar el cor dels altres” es va dur a terme a l’espai cultural Les Faixes i va comptar amb la col·laboració dels alumnes de l’escola PIA per 5è any consecutiu. El projecte de cooperació s’emmarca en un programa educatiu anomenat ‘Aprèn, participa i dona’ on els infants i joves s’involucren en difondre la importància i necessitat que té donar sang. L’alumnat que hi va participar va aprendre aspectes sobre la sang, la donació i conceptes bàsics de comunicació per portar a terme un servei de promoció i difusió de la salut. A més, els alumnes van estar in situ per veure els fruits de la campanya.