L’alumnat de 5è i 6è de l’Escola PIa de Moià no va voler perdre l’ocasió de celebrar les tradicionals caramelles. Com cada any, la colla va començar el recorregut visitant les tres residències d’avis del municipi. Tot seguit, l’alumnat va recórrer els carrers del poble els quals va amenitzar amb les seves cançons. També, la colla va mostrar les seves habilitats dansant el ball de bastons.

L’alumnat de l’Escola Pia de Moià omple els carrers de caramelles | ARXIU PARTICULAR