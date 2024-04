Els caramellaires del Pessebre Vivent del Pont Llarg actuen per Pasqüetes

Els caramellaires del Pessebre Vivent del Pont Llarg van actuar el dilluns de Pasqua per cases del Poal i nuclis adjacents. La jornada va començar al nucli de cases de les Neus amb un esmorzar de germanor que van oferir els veïns, seguit de l’exhibició de danses, balls de bastons i cantada. La comitiva va continuar el recorregut seguint el camí de Joncadella, per continuar per cadascuna de les cases de la zona de regadiu del Poal. La tradició del grup és posar punt final a les jornades caramellaires amb un acte de lluïment, en el qual van exhibir tot el seu repertori com a cloenda, en el dia de Pasqüetes (el primer diumenge o capvuitada després de Pasqua) a la plaça de la Democràcia. Enguany, els caramellaires celebraven el desè aniversari. Els gegants de Sant Joan de Vilatorrada es van unir a la celebració amb una ballada. També, van homenatjar a tot el pubillatge del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg que hi ha hagut en aquesta dècada, acompanyat sdel Pubillatge del Casal Cultural de Dansaires Manresans. El dia de Pasqüetes va finalitzar amb un dinar de germanor.