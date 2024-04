Les Caramelles de Sant Martí de Torroella exalten l’arribada de la verge a Joncadella

L’Associació de Caramelles de Sant Martí de Torruella va participar en el tradicional Aplec de Pasqua de Joncadella. Enguany, se celebra l’any marià, amb motiu dels 75 anys l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu, patrona del Pla de Bages. La colla va fer una cantada de caramelles i ball de bastons per l’arribada de la verge al santuari en processó. Abans, però, la imatge va recórrer una quinzena de municipis de la comarca tal com va fer fa tres quarts de segle. La Mare de Déu de Joncadella va visitar els pobles del Pla de Bages per on va passar l’any 1949 abans d’arribar al santuari per la seva entronització. La gegantona Martina Torroella dels geganters de Sant Joan de Vilatorrada també va participar en la jornada festiva.