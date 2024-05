Els Claret de Vilatorrada hi tornen amb la vint-i-tresena trobada familiar

Un any més, els cosins de la nissaga Claret que té les arrels al mas Vilatorrada van complir la tradició de la trobada anual, i ja en fa vint-i-tres. El dinar familiar es va tornar a celebrar a la masia de Can Mabres, de la cosina Núria a Castellolí. La fotografia deixa constància per al llibre de records que està garantit el manteniment de la tradició amb la presència dels Claret més joves.