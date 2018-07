El Solsonès, la comarca amb més fotos enviades a la campanya Alerta Forestal

La campanya Alerta Forestal sobre la processionària, impulsada pel Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF), ha recollit 388 imatges sobre la plaga a Catalunya, des del mes de novembre del 2017 fins al principi de juliol del 2018. Segons el centre català, el 42% de les imatges rebudes corresponen a afectacions altes o molt altes de defoliació, sobretot pel que fa a les comarques del Solsonès, el Berguedà i l'Alt Urgell.

Dins d'un mapa de les observacions per processionària a Catalunya, Alerta Forestal situa el Solsonès com a comarca amb una quantitat més gran de fotos recollides. Pel que fa a la comarca solsonina, més de la meitat de les imatges corresponen a una afectació moderada o alta, i aproximadament el 25% de les captures mostren una afectació molt alta.

En la campanya, que pretén fer un seguiment dels boscos amb l'ajuda de la societat a través d'una plataforma anomenada «de ciència ciutadana», també hi han participat els Agents Rurals del territori. Segons el CREAF, gràcies a les imatges de boscos afectats que s'han rebut, l'equip investigador ha pogut comprovar que la processionària fa tres anys que afecta severament els mateixos boscos de Catalunya i que ha arribat a altituds tant elevades com la conca del Varradòs, a la Val d'Aran (aproximadament a 1.130 metres).

Insistència de la plaga



«Encara no tenim la informació rebuda tractada en profunditat», continuen des del centre de recerca català. Tanmateix, les primeres conclusions remarquen aquesta «insistència de la plaga, que esdevé problemàtica perquè als boscos els costa més recuperar-se». A més, la processionària s'ha fet forta en zones de fred, ja que els responsables de la campanya han pogut veure un bon nombre de fotografies d'indrets de molta altitud, com ara el Prepirineu o zones del Solsonès com ara la serra de Busa.

A més de la processionària, l'equip de científics també treballarà amb la sequera als boscos catalans durant els propers mesos i fins a la tardor. La valoració d'Alerta Forestal sobre la processionària és més que positiva, segons el centre. «Estem contents perquè vam començar al novembre, i només amb aquests mesos hem rebut gairebé 400 imatges. Ara l'equip de dron i de models predictius treballarà amb totes aquelles dades que hem rebut», conclou l'equip d'Alerta Forestal, que tornarà a obrir la campanya a la tardor.