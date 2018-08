Solsona resoldrà el problema de voreres de l'avinguda Tarancón

L'Ajuntament de Solsona prepara per al mes d'octubre obres d'arranjament de les voreres i els passos de vianants en un tram de l'avinguda del Cardenal Tarancón, el que està comprès entre les rotondes de la plaça d'Antoni Guitart i la cruïlla de Cal Coll. La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació dels treballs a l'empresa Cardona Casafont per un import de 28.600 euros.

Segons l'Ajuntament solsoní, s'ha treballat a partir d'un projecte de Padullés Arquitectes, que preveu la intervenció en un àmbit d'uns 100 metres lineals de via, aproximadament. La vorera nord, actualment d'1,20 metres i amb diverses barreres arquitectòniques, s'ampliarà fins als 2 metres i quedarà lliure d'obstacles per als que hi circulin amb cadires o cotxets.

També s'arrencarà la vorada existent i es renovarà el panot en els punts on es troba malmès. Així mateix, els tres fanals que hi ha actualment en aquesta banda es desplaçaran a l'extrem de la vorera per deixar el pas lliure. L'eixamplament de vorera farà necessari estrènyer els carrils de circulació en aquest tram, una mesura que contribuirà a disminuir la velocitat del trànsit.

Pel que fa als tres passos de vianants d'aquest àmbit, inclòs el del carrer de Joaquim Barnola, s'ampliaran els guals fins als sis metres de longitud. A banda d'aquestes parts, l'obra també inclou l'arranjament i ampliació dels xamfrans als dos costats de l'avinguda i a la cruïlla de Cal Coll.

Aquests treballs comportaran afectacions puntuals a la mobilitat i requeriran, en alguns moments, desviaments de la circulació i passos alternatius. L'empresa constructora preveu començar-los a l'octubre i finalitzar-los en un termini d'un mes. Per tant, entre els mesos de novembre i desembre ja hauran acabat les obres.

Partida d'inversions



La intervenció a l'avinguda del Cardenal Tarancón absorbirà més del 95 % de la partida prevista per a inversions destinada a la supressió de barreres arquitectòniques. Durant tot l'any s'han anat fent actuacions d'aquest tipus a diferents indrets del municipi amb el pressupost de manteniment i obres, i el treball de la brigada municipal, el que ha permès, ara, poder afrontar les obres.