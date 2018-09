La cooperativa de pomes de muntanya Biolord preveu quadruplicar la collita

La cooperativa de muntanya Biolord preveu una bona collita de pomes enguany, de tal manera que multiplicarà per quatre la collita respecte a fa dos anys. Segons el seu president, Josep Pintó, «fa dos anys vam collir cinquanta tones de pomes, i aquest any esperem collir-ne dues-centes tones».

En comparació de l'any passat, la diferència és encara més gran perquè «en vam collir zero, perquè es va congelar tot», continua Pintó, que ha començat aquesta setmana la recol·lecta a la finca de l'hotel Monegal, a Sant Llorenç de Morunys, «tot i que serà dimecres quan ens hi posarem de manera més intensa», afegeix. Els treballs de recol·lecció es preveu que s'allarguin fins a mitjan setmana vinent, aproximadament el dimecres 19 de setembre.

«Estarem treballant unes seixanta o setanta persones aquests dies. Cada pagès decideix quantes persones de més necessita per treballar aquests dies, depenent de la quantitat de pomeres», comenta el president de Biolord. La co-operativa de muntanya Biolord està formada per més d'una quinzena de produccions repartides entre quatre comarques, tot i que al Solsonès és on hi ha més productores.

De moment, a la botigueta de Riuverd-Cal Perejan ja tenen les primeres caixes de pomes i han començat a difondre la informació per les xarxes socials amb el missatge «treballem empeltats», referint-se a les tasques conjuntes entre les cooperatives d'inserció social Riuverd, de creativitat social l'Arada i de poma de munta-nya Biolord.



Tirol del Sud

El president de la cooperativa de muntanya Biolord, Josep Pintó, explica que la iniciativa va sorgir amb la intenció que l'economia de Sant Llorenç de Morunys tornés a ser més autònoma, com ho havia estat abans. «El nostre projecte és, doncs, una oportunitat per diversificar l'economia local, enfortint un sector primari que avui ha esdevingut pràcticament testimonial a la vall», expliquen a través de la seva pàgina web oficial.

Amb el pas del temps, diverses produccions es van anar afegint a la cooperativa Biolord i actualment té hectàrees a la vall de Lord, però també al sud del Solsonès (Prades, a la Molsosa) i a tres comarques més: el Berguedà, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Les pomeres han estat plantades entre els anys 2012 i 2018, depenent de la finca.

Els impulsors de la cooperativa van veure la zona del Tirol del Sud com a model inspirador, ja que, allà, «els pagesos amb dues o tres hectàrees poden viure de la terra gràcies al cultiu de pomes de muntanya», diu Josep Pintó. «Creiem en un model sostenible i estem entossudits a demostrar la viabilitat de l'agricultura d'alçada: és la mateixa muntanya qui confereix a les nostres pomes unes propietats excel·lents», afegeixen membres de Biolord, que conclouen que es tracta d'un marc idoni per retornar al sòl el seu valor productiu.