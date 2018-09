Solsona organitza una jornada per impulsar la cooperació en el sector artesà

'La diferenciació i la cooperació en el sector artesà com a factor clau per al desenvolupament local' és el títol d´una jornada que acollirà Solsona el dijous 4 d´octubre. La convocatòria s´emmarca en la tercera edició del Fòrum del Talent Solsona i Cardona, organitzada per l´Agència de Desenvolupament Local, i és oberta no només al propi sector, sinó també als comerciants i altres professionals que puguin estar interessats en aquest àmbit.

La primera part de la jornada, que començarà a les vuit del vespre, consistirà en una conferència a càrrec de Carme Peix, sòcia de la consultora publicitària Hidra. Especialitzada des de fa més de 15 anys en el desenvolupament de projectes per impulsar l´economia local a diferents municipis i comarques de Catalunya, aposta pel foment de l´associacionisme, la generació d´entorns innovadors i l´articulació de sinergies entre sectors.

Tot seguit, es convidarà els assistents a participar en un debat dinamitzat per una reflexió conjunta del sector artesà. L´objectiu és establir noves fórmules de treball, en les quals la cooperació i la innovació siguin el motor per al desenvolupament econòmic i en el qual diferents actors, a més d´obtenir noves eines per guanyar en competitivitat, prenguin part en el consens de decisions estratègiques. De fet, la cerca de consens entronca directament amb un dels eixos principals del Fòrum del Talent Solsona i Cardona, que és el plantejament d´agents públics i privats del territori de nous models econòmics i socials fonamentats en la cooperació i la innovació.

Aquesta jornada es durà a terme a la sala d´actes del Casal de Cultura i Joventut i la participació és gratuïta. Amb tot, l´organització agraeix la inscripció prèvia. La iniciativa va ser promoguda arran d´una inquietud de l´Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès. Llavors, va ser traslladada a l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i finançada per Servei Públic d´Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.