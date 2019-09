? El micòleg del CTFC assegura que «a principi d'octubre és quan hauria de començar a veure's una bona quantitat de bolets», ja que les previsions anuncien pluges per a aquesta setmana. Martínez de Aragón afirma que, malgrat que tot apunta que serà una mala temporada, «el desembre tot es pot animar i potser acabem tenint una bona producció». Tot i això, l'expert es mostra segur dient que, als Pirineus, el desembre segur que no hi haurà res».