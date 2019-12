Una investigació pionera en les diòcesis de les comarques lleidatanes

La iniciativa que el mateix Bisbat de Solsona investigués els casos d'abús sexual relacionats amb la seva diòcesi de les darreres dècades va ser una idea pionera a Catalunya, i la creació de la comissió d'atenció a les víctimes i de protecció dels menors i adults vulnerables ho va ser a les comarques lleidatanes. Tot i això, actualment no és l'únic bisbat que utilitza fórmules semblants per lluitar contra els abusos sexuals relacionats amb l'Església.

El Bisbat de Vic, juntament amb el de Solsona, va crear la comissió el març d'aquest any, un mes després que es celebrés la cimera antipederàstia al Vaticà. Contràriament al de Solsona, el Bisbat de Vic no va investigar els casos antics de la seva diòcesi, però va crear un protocol de bones pràctiques basat en el d'altres diòcesis com la d'Astorga (Lleó).

Aquest protocol es va implementar a totes les parròquies del bisbat i es va adreçar a tots els responsables de parròquia, grups pastorals, centres de formació, institucions i persones que treballen en l'àmbit educatiu i en la pastoral ordinària amb nens o adolescents de la diòcesi. A més, l'organisme va habilitar un correu electrònic per recollir denúncies i va crear una comissió interdisciplinària d'experts, formada per cinc persones laiques que tenen la funció de valorar i atendre casos d'abús sexual.

El Bisbat de Girona també va prendre mesures d'aquest tipus, però només en un cas determinat, el de mossèn Tomàs. La comissió va ser creada el gener d'aquest any després que el diari Ara fes públics els casos d'abús del que va ser rector del municipi de Vilobí d'Onyar des de l'any 1967 fins al 1999. La diòcesi gironina va concloure dos mesos després que mossèn Tomàs havia abusat de cinc víctimes després de comprovar-ho amb elles mateixes. La comissió, formada per un capellà, un assistent i una psicòloga, va servir per confirmar aquests casos i traslladar el seu informe tant al Vaticà com a la Fiscalia.

Per altra banda, el monestir de Montserrat va crear una comissió independent el gener passat, però també ho va fer després que un exescolta, Miguel Hurtado, denunciés públicament haver patit abusos per part del monjo Andreu Soler l'any 1998. La comissió ha seguit funcionant, ha destapat altres casos d'abusos del mateix monjo i els ha portat a la Fiscalia.