Un robatori de cables deixa sense telefonia fixa uns quants veïns de la Molsosa

Un robatori de cables fa més d'una setmana va provocar que uns quants veïns dels pobles de Prades i Enfesta, pertanyents al municipi de la Molsosa, no disposin de servei de telefonia fixa als seus domicilis.

Arnau Vilaseca, veí de Prades, denuncia que aquesta és una nova mostra del desinterès de les empreses privades, en aquest cas Telefónica, i les administracions locals per millorar l'estat de les telecomunicacions a la comarca i més concretament als municipis més petits. «Si en una de les cases que no hi ha fix una nit hi passa qualsevol cosa algun dia ho lamentarem, s'ha d'actuar abans», afirma Vilaseca. L'Ajuntament explica que està fent un estudi per ampliar el senyal de cobertura al municipi i millorar la situació actual.

Per la seva banda, Telefónica va confirmar que va ser objecte d'un robatori i que divendres en va rebre la notificació. L'empresa va assegurar ahir que en cosa d'hores tindrien els materials necessaris per iniciar la reparació de la instal·lació i restablir el servei.