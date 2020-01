L'espai Cucanya avisa dels riscos de l'abús de pantalles en els infants

Les pluges de dimarts a Solsona no van espantar les més de 40 persones que van omplir la sala Homilies d'Organyà de la biblioteca de Solsona per escoltar la psicòloga clínica de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques de la Fundació Althaia de Manresa, Dominica Díez.

La psicòloga va alertar dels problemes de desenvolupament de l'infant associats a l'ús abusiu de les pantalles a més de relacionar aquesta problemàtica amb una baixada del rendiment escolar i un perjudici de la seva autoestima. Díez també va afirmar que l'ús de les pantalles pot facilitar el consum de pornografia precoç i que alguns experts ja han relacionat aquest fet amb conductes d'agressió sexual en grup. Per aquest motiu va aconsellar als progenitors a animar els infants a fer activitats a l'aire lliure i a reduir les hores que passen davant de les pantalles.