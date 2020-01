Solsona amplia els serveis funeraris i ara ofereix acompanyament al dol

L'Ajuntament de Solsona es proposa millorar a partir d'aquest any els serveis funeraris municipals amb l'estrena de dues iniciatives que oferiran noves possibilitats per a les famílies dels difunts i la ciutadania en general. D'una banda, el dissabte 8 de febrer es presentarà el nou Servei d'Acompanyament al Dol, que s'oferirà amb la col·laboració de l'espai terapèutic Matís, una de les principals apostes dels serveis funeraris municipals per a aquest mandat. De l'altra, el dijous 6 es presentarà una aplicació mòbil per estar al dia de les defuncions.

A partir d'ara, els usuaris dels serveis funeraris de Solsona podran sol·licitar el Servei d'Acompanyament al Dol, el funcionament del qual explicaran el dia 8 l'alcalde, David Rodríguez, i la responsable de Matís, la psicòloga i psicopedagoga Montserrat Casas, que afirma que «un 20 % dels dols no es resolen». Per ajudar a entendre la importància del dol i del seu acompanyament participarà en aquest acte amb una xerrada la psicopedagoga Anna Maria Agustí, cofundadora de Grups d'Acompanyament al Dol de Lleida i coautora de diversos llibres sobre la temàtica. La convocatòria és el dia 8 a les 7 de la tarda al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató.

El dijous anterior, a les 5 de la tarda, el Casal Cívic Xavier Jounou acollirà la presentació de la nova aplicació mòbil gratuïta Solidalis. A través d'aquesta aplicació la ciutadania podrà estar informada de les defuncions i els funerals de la ciutat i enviar notes de condol als familiars, entre altres opcions.

Les dues iniciatives, juntament amb un dels projectes estrella del govern de Rodríguez, la construcció del nou tanatori que es va aprovar fa unes setmanes, pretenen donar un impuls als serveis funeraris ja que la seva millora era una demanda que s'exigia des de la legislatura passada.