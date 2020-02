La vall de Lord treballa en la creació d'una oferta de turisme en xarxa al territori

Una vintena de petites empreses de la vall de Lord han començat a treballar en la creació d'una oferta turística en xarxa amb l'objectiu d'incrementar el turisme a la zona, especialment fora de temporada i entre setmana.

En l'última sessió de les Jornades d'Ecoturisme organitzades per l'Associació de Turisme de la Vall de Lord i el consorci Leader es van posar les bases d'aquesta col·laboració, a partir d'un taller sota el guiatge de Teia Guix, de Co-emprèn, dedicada a fomentar la cooperació entre empreses, i l'ajuda de Judit Pardos, de l'empresa solsonina Raiels. Van participar-hi representants d'allotjaments, d'empreses organitzadores d'activitats de lleure i natura, productors i artesans.

L'objectiu de la jornada era analitzar conjuntament les mancances actuals i explorar les possibilitats de crear entre tots una oferta atractiva per a diferents grups de visitants, com les empreses, les famílies amb nens de 6 a 12 anys, els grups de sèniors o els joves actius d'entre 20 i 30 anys. Els participants van debatre com es poden crear paquets turístics que siguin atractius per a aquests grups de turistes.