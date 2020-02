Solsona demana als firaires limitar l'ús de llums i música a partir de Carnaval

L'Ajuntament de Solsona ha requerit als titulars de les atraccions que s'instal·laran al Camp del Serra per Carnaval que s'ajustin a una nova mesura pensada per al públic infantil amb hipersensibilitat. Es tracta de funcionar sense música ni llums de dotze a dos quarts de dues i de quarts de cinc a sis els dies en què no hi ha escola, de divendres a dilluns.

D'aquesta manera, el govern municipal ha recollit la proposta plantejada pel grup d'ApS-CUP en l'últim Ple per oferir l'oportunitat de gaudir de les atraccions a aquells infants hipersensibles, com per exemple amb TEA (trastorn de l'espectre autista). En ser la primera vegada que s'aplica aquesta mesura, s'ha demanat una aturada de la música i els llums durant tres hores i, a partir de l'experiència d'aquest any, s'estudiarà com mantenir-la o ampliar-la en properes ocasions.

D'altra banda, la Policia Local també ha recordat als responsables de les atraccions els horaris que cal complir. Per garantir el descans dels veïns, se'ls exigeix reduir el volum de la música a partir de les deu de la nit i aturar-la definitivament a les onze aquest dijous i de diumenge a dimecres, i divendres i dissabte, a les dotze de la nit. L'activitat sense música pot continuar divendres i dissabte fins a la una de la matinada i la resta de dies, fins a les dotze.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va explicar a Regió7 que el consistori es pren la mesura enguany com a una prova ja que hi ha hagut poc temps per preparar-ne la seva aplicació. Rodríguez afirma que, si tot funciona correctament, en l'edició vinent «quan els titulars de les atraccions demanin l'autorització, nosaltres els notificarem d'aquesta condició i si no la duen a terme comportarà un incompliment de l'autorització», i assegura que enguany això no s'ha pogut realitzar perquè quan l'equip de govern va decidir tirar endavant la mesura ja s'havien concedit les autoritzacions.

La regidora d'ApS-CUP, Pilar Viladrich, valora molt positivament que el consitori estreni aquesta mesura ja que «és una eina d'integració i d'igualtat per tots aquells nens i nenes que tenen alguna hipersensibilitat o qualsevol altre tipus d'afectació que no els permeti gaudir de les atraccions com els altres nens». Els cupaires van demanar que la mesura s'apliqués tots els dies del Carnaval i durant 4 hores diàries però Viladrich entén que potser quedava una mica just per aquesta edició i que després de fer-ne una valoració ja es treballarà per ampliar la mesura en la propera edició del Carnaval.