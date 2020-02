Les enramades del Carnaval solsoní converteixen la seu d'ERC en la Carnisseria Rufián

La sàtira característica del Carnaval solsoní també ha posat cullerada en el conflicte entre ERC i el CDR a Solsona. Les enramades han convertit la seu d'ERC en la Carnisseria Rufián fent referència al cap de porc que es va penjar a l'entrada de l'edifici el 15 de gener passat.

A més, el carrer està decorat amb banderes espanyoles i imatges de la Peppa Pig, la protagonista d'uns dibuixos infantils que és un porc, recordant les pintades que va patir tant el carrer com l'entrada de l'immoble. En els finestrals de l'edifici també s'hi han col·locat uns cartells on apareix Gabriel Rufián amb una safata plena de botifarres com si fos un dels gegants bojos de la tradicional festa solsonina.