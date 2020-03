Cardona i el Solsonès ofereixen una guia d'acollida per a nous residents al territori

La nova guia d'acollida creada per l'Adlsolcar

La nova guia d'acollida creada per l'Adlsolcar | Aj. Solsona

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha desenvolupat una guia d'acollida per tal que tothom qui vagi a viure al territori disposi d'un document que concentra la informació necessària que cal conèixer sobre els tràmits que s'han de dur a terme per empadronar-se i obtenir la tarja sanitària, les dades de contacte i els horaris dels ajuntaments; els serveis mèdics, l'escolarització d'infants i joves; altres serveis relacionats amb l'habitatge, la feina, la formació de persones adultes, els serveis socials, l'assessorament jurídic, gènere i igualtat i recursos de lleure.

En la guia anomenada «Et donem la benvinguda a un territori tranquil on passen coses grans...» s'hi resumeix «tot el que les institucions locals poden fer per a la ciutadania, s'hi dona orientació sobre els primers passos administratius que necessita fer qui s'estableixi a la zona i s'hi donen claus sobre el que ofereix el territori», expliquen des del Punt Empresa de l'Adlsolcar que es va crear recentment. Amb aquest document es dona resposta a la demanda del sector empresarial per facilitar informació bàsica a tothom que arriba al Solsonès i Cardona, o que té la intenció de fer-ho.

S'han editat 200 exemplars de la guia en format paper, que s'estan distribuint entre els ajuntaments, els Serveis Socials i empreses. Qui en vulgui en pot sol·licitar per correu electrònic a info@adlsolcar.cat. Tot i això, també es pot descarregar en línia a diferents webs, com per exemple el de l'Agència.