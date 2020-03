Sant Llorenç de Morunys planteja començar a multar pel mal ús del punt d'emergència

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, afirma que, tot i que s'ha notat una disminució de les aportacions al punt d'emergència el diumenge, hi continua arribant molta brossa sense separar, tot i els avisos que el consistori ha posat a la porta explicant les sancions corresponents. L'equip de govern considera que en aquest cas ja no és necessari avisar més i està disposat a posar les primeres sancions.

L'Ajuntament també va detectar la setmana passada una trentena d'infractors, que o bé van deixar la bossa a la porta del punt d'emergència o bé la van llençar per damunt de la reixa. L'Ajuntament els va identificar i va contactar amb ells. «La majoria no feien el porta a porta i els vam dir que si començaven a fer-lo no els sancionarem», va explicar l'alcalde.

El consistori afirma també que el canvi d'horari del punt d'emergència ha provocat que s'incrementi el volum de brossa recollida selectivament porta a porta.