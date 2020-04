Solsona porta acumulats des de l'inici de la pandèmia només 12 casos positius

Segons les dades del departament de Salut, a Solsona hi ha identificats 12 casos positius acumulats, és a dir, que han donat positiu en alguna prova diagnòstica, i 40 casos sospitosos, que són persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no se'ls ha sotmès a cap prova.

«No hi ha cap canvi substancial respecte de les setmanes anteriors», assenyala l'alcalde, David Rodríguez. I això «és un bon senyal, sobretot tenint en compte que anem guanyant temps per a la millora de tractaments de la malaltia i rebaixem la pressió del sistema sanitari».

El govern municipal qualifica de «positiva» l'evolució del coronavirus a la ciutat, però insisteix en la necessitat de no abaixar la guàrdia. «Hem estat de sort i el comportament ciutadà ha estat decisiu perquè siguem una de les tres comarques menys afectades per la pandèmia», destaca Rodríguez. «Però hem de mantenir la prudència, perquè l'afectació en territoris veïns és molt diferent».

Rodríguez també celebra l'alleujament del desconfinament per a la població infantil però demana que s'adeqüi la situació a la realitat de cada territori, especialment l'àmbit rural.