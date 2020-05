El mercat de Solsona revifa amb una de les jornades més atípiques de la seva història

Solsona va viure ahir un dels seus mercats més atípics per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 i la crisi sanitària que ha comportat. Segons l'Ajuntament de Solsona, finalment es van col·locar un 75% de la seixantena de parades que hi ha habitualment, una xifra semblant a la de la setmana passada, tot i que aquestes van ocupar una superfície 4 vegades superior a l'habitual amb l'objectiu de garantir el distanciament entre parades i complir les mesures de prevenció del risc de contagi.

El mercat va reobrir divendres passat amb també prop del 75% de les parades habituals, i ahir moltes van encarar la segona setmana de mercat a la capital del Solsonès. La imatge, però, no era l'habitual, ja que a part dels indrets on es realitzava el mercat abans de la crisi sanitària s'hi van afegir la plaça del Camp i un tros de l'avinguda del Cardenal Tarancón, el que va fer que algunes parades no estiguessin al seu lloc acostumat.

Pel que fa a la resposta de la població solsonina, la majoria de paradistes amb qui va parlar Regió7 asseguraven que tant la setmana passada com al mercat d'ahir hi va haver més gent de la que esperaven, mentre que d'altres van trobar a faltar gent que habitualment venia de fora de Solsona i que, com asseguraven, sembla que els costa més anar al mercat. És el cas de Joan Galofré, paradista de calçats que fa més de 40 anys que va al mercat de Solsona. «Jo considero que estem al 40% de la gent que surt al carrer respecte d'altres anys», assegurava Galofré, que també destacava la bona organització del mercat solsoní respecte als mercats d'altres municipis: «l'Ajuntament de Solsona ho ha fet molt bé, molt ben organitzat. Si els hagués de posar una nota seria un 10».

I és que les mesures de seguretat també són un fet distintiu de la situació sanitària que s'està vivint. Malgrat que en algun moment es vivia una mica de descontrol, sobretot pel que fa a la quantitat de gent que mirava els productes de les paradetes, semblava que el seguiment de les normes era correcte. Algunes de les mesures que es van aplicar eren l'ús de guants i mascaretes per part dels paradistes, que tinguessin a disposició gel hidroalcohòlic per als clients, una distància lateral de 2 metres entre parades i la col·locació de tanques davant de les paradetes per separar la clientela de la resta de vianants de la via pública, fet que era més difícil de controlar.

Tot i això, algun paradista, com és el cas de Jaume Gardeñes, de Fruites Gardeñes, mostrava el seu desacord amb algunes de les mesures de seguretat, com el fet que els clients no poguessin manipular els productes. «Una cosa que trobo molt malament és que a les grans superfícies la gent es pot autoservir i aquí ho hem de fer tot nosaltres, i això trenca la dinàmica del mercat i provoca cues», afirmava Gardeñes. La seva és una de les parades que fa més setmanes que acudeixen al mercat de Solsona perquè és d'alimentació, per això ha pogut veure l'evolució del mercat durant el confinament. «Les dues primeres setmanes van ser bastant fluixetes, la setmana passada sembla que es va reactivar una miqueta ja que hi va haver més afluència de gent, com avui. Esperem que cada setmana augmenti, perquè al principi va ser molt difícil, a la gent li feia respecte venir al mercat», apuntava ahir Gardeñes.