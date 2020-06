Els bars de Solsona celebren ser a la fase 2, sobretot els dies de pluja

Els efectes de l'arribada ahir de la fase 2 del Pla de Desconfinament per la crisi sanitària de la Covid-19 es van veure accentuats per la pluja que va caure durant el matí.

La nova fase permet, entre d'altres coses, la reobertura de l'interior dels bars i restaurants amb capacitat limitada, a més de continuar amb les terrasses obertes amb les mateixes mesures de seguretat que en la fase anterior. Això va fer que alguns veïns i veïnes de Solsona es refugiessin de la pluja a dins d'aquests locals després de mesos sense poder entrar-hi. «A part de fer de cambrers ens hem de dedicar a vigilar una mica si la gent segueix les mesures de seguretat», afirmava Elisabet Albarell, cambrera del bar El Ral.

Alguns comerços també van aprofitar per obrir ahir per primer cop des de l'inici del confinament, com el restaurant 3,14 que, tot i tenir terrassa, encara no havia obert perquè no els sortia a compte. Tot i poder obrir, el seu propietari es mostrava escèptic sobre com aniria la reobertura i va fer una crida perquè la gent tornés a agafar la confiança en els establiments.

Els clients també van agrair la reobertura de l'interior de bars i restaurants. És el cas d'Isabel Mirete, Montse Sorribes i Margarita Bové, tres amigues que després de molts mesos van poder gaudir d'un cafè a l'interior del forn de pa Camps. Totes tres van agrair el fet de poder aixoplugar-se de la pluja ja que, si no, no haurien sortit a prendre res. Les tres també van coincidir a assenyalar que la gent, sobretot el jovent, s'està relaxant molt pel que fa al desconfinament, però de moment la situació a Solsona sembla que està ben controlada.