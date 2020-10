L'institut de Solsona té els 109 alumnes dels seus sis grups de quart d'ESO confinats

arxiu particular

Una aula de 4t d'ESO de l'institut Francesc Ribalta buida, ahir arxiu particular

El Solsonès té des d'ahir sis grups educatius confinats, tots de l'institut Francesc Ribalta de Solsona, amb un total de 109 alumnes aïllats als seus domicilis després d'haver detectat 8 positius per covid-19 en els darrers deu dies.

El centre de secundària ja tenia confinats dos grups la setmana passada després de detectar dos positius (un alumne i un docent) en un subgrup de la classe de 4t A, el del Programa de Diversificació Curricular (PDC), i un altre a la classe de 4t C. La direcció de l'institut creu que els positius dels dos grups no estarien relacionats entre ells. Després de la detecció d'aquests positius i el confinament dels seus grups, aquesta setmana ja són 8 els positius confirmats: 1 a 4t C, 6 al subgrup del PDC i un altre positiu a 4t A, la classe de la qual depenen els alumnes del PDC. 7 positius són alumnes i 1 és docent.

Les tandes de testos PCR cor-responents als tres grups on s'han detectat positius es van realitzar entre la setmana passada i aquest dilluns. Per altra banda, Salut va decidir ampliar els cribratges a totes les aules de 4t amb el consegüent confinament. D'aquesta manera, ahir al matí es van realitzar les proves PCR a les instal·lacions del centre a tots els alumnes de 4t B, D i E, la resta de grups de 4t d'ESO que encara no estaven confinats. Els resultats de les proves encara es desconeixen.

Tots els alumnes de 4t d'ESO, els 109 confinats, només comparteixen espais a l'hora de pati, ja que hi ha un únic espai destinat a tot el curs on els alumnes poden entrar en contacte durant l'horari escolar, afirmen fonts de l'institut Francesc Ribalta. Per altra banda, els alumnes també podrien haver tingut contacte entre ells fora del centre educatiu.

Actualment les classes de tots els grups de 4t d'ESO s'estan duent a terme de forma telemàtica i s'està esperant conèixer tots els resultats per decidir com es gestionaran aquests casos que s'han detectat al centre en els dar-rers dies.

Rècord en risc de rebrot

El risc de contagi per coronavirus no havia estat mai tan elevat com ho va ser ahir al matí a Solsona, i és que, segons les dades que va publicar el departament de Salut, l'índex de rebrot va arribar a 980,24 punts, mentre que a tot el país se situa en 438,48 punts. A partir de la nova actualització de Salut a primera hora de la tarda, el risc de rebrot de Solsona es va reduir fins a 791,73. Pel que fa al Solsonès, el risc de rebrot es troba en 636,91.

En plena segona onada de pandèmia, continua accentuant-se l'augment de contagis al Solsonès i, especialment, a la seva capital. Des de divendres de la setmana passada, el Centre Sanitari del Solsonès ha detectat 16 positius. Per això, les autoritats locals i la direcció de l'ens de salut fan una crida a la responsabilitat i demanen a tothom que limiti els desplaçaments no essencials i que eviti al màxim les trobades socials.

Divendres passat el Centre Sanitari va dur a terme 59 PCR, amb les quals van diagnosticar-se nou casos positius. Aquest dilluns, d'altra banda, es van fer un total de 47 proves amb les quals es van detectar set positius més. D'entre els 16 casos nous, tres són alumnes de l'institut i un, un docent del mateix centre.

El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona destaquen que els positius detectats presenten símptomes lleus i tenen edats compreses entre els 11 i els 60 anys. D'altra banda, l'ens de salut posa en relleu que no hi ha cap cas de coronavirus entre els usuaris de la residència d'avis de l'Hospital Pere Màrtir Colomés, fet que evidencia el rigor amb què s'hi estan adoptant les mesures de seguretat anticovid.