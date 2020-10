Solsona engega un nou cicle de tallers per a pares i mares d'adolescents

L'Ajuntament de Solsona ofereix un nou cicle de tallers de formació destinats a pares i mares de joves d'entre 12 i 16 anys. El cicle s'anomena «La rebel·lió truca a la porta: a la recerca de la pròpia identitat!» i és la proposta del programa formatiu Créixer en família per aquest any a Solsona, que es durà a terme de forma virtual setmanalment els divendres del 6 de novembre a l'11 de desembre a dos quarts de vuit del vespre.

Aquesta oferta, impulsada per la Generalitat i organitzada des del 2013 a Solsona per la regidoria d'Educació, té per objectiu orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva. La formació per a pares i mares d'adolescents ja es va fer el 2016.