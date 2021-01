Dimarts que ve s'aplicaran les primeres vacunes de covid-19 al Centre Sanitari del Solsonès

Dimarts que ve el Centre Sanitari del Solsonès començarà a administrar l'esperada vacuna contra la covid-19 a Solsona. Serà per a les 75 persones que treballen en el mateix ens, entre professionals sanitaris, personal administratiu, de cuina, neteja i zeladors, entre d'altres, i la quinzena de residents de l'àrea sociosanitària. Pel que fa a la resta de la població, la Generalitat de Catalunya encara no ha concretat dates.

Segons explica el responsable mèdic del Centre Sanitari, el doctor Joan Campus, la primera dosi del vaccí, que és la que comença a crear anticossos, s'administrarà de les nou del matí fins a les tres de la tarda, aproximadament. Una vegada transcorreguts 21 dies, s'administra la segona dosi i, al cap de deu dies (un mes després de la primera dosi), se n'aconsegueix la seva major efectivitat.

Però aquestes no seran les primeres dosis de la Pfizer-Biontech administrades al Solsonès. Dimecres, coincidint amb el dia de Reis, ja es van vacunar el personal i usuaris de la residència d'Amisol i de la residència de gent gran La Vall, de Sant Llorenç de Morunys. A la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, la vaccionació es programa per a més endavant, ja que no es pot dur a terme en ple brot agut de coronavirus.

El Departament de Salut preveu que fins al març s'hagin vacunat totes les persones que viuen o treballen en residències de gent gran i col·lectius amb discapacitat, professionals sanitaris i persones amb dependència que viuen a casa. S'estima que a final d'any s'aconseguirà la immunitat de grup, quan un 70 per cent de la població estigui vacunada.



Quasi 3 de cada 4 usuaris de la residència estan contagiats

L'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha detectat en les darreres hores sis nous positius entre els usuaris, amb la qual cosa el total de residents contagiats ascendeix a 63 (el 73 per cent del total). És el resultat del cribratge realitzat ahir entre els 27 usuaris que fins ara havien donat negatiu a les proves. Des de primera hora, i de forma conjunta amb Bombers de la Generalitat, aquest matí s'han reestructurat les zones i al llarg de la jornada es desinfectaran les instal·lacions.

Així mateix, aquest matí s'ha fet un nou garbellament de covid-19 a tot el personal amb la finalitat d'identificar possibles professionals asimptomàtics. De moment, són 18 les persones de l'equip que han causat baixa per coronavirus les últimes setmanes. El president de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés, el bisbe Xavier Novell, agraeix l'esforç extraordinari en la dedicació de recursos humans i materials per a la gestió del brot per part de diversos ens i institucions. Així, per exemple, reconeix la tasca dels professionals del Centre Sanitari en els

cribratges d'ahir i d'avui i la cessió de material per part de la parròquia per calefactar la zona de les proves d'aquest matí.



Solidaritat del Gremi d'Hostaleria

La residència i les institucions locals agraeixen la solidaritat del Gremi d'Hostaleria del Solsonès que, davant el brot declarat la setmana passada, ofereix places d'allotjament dels seus establiments associats en cas que facin falta llits per atendre tant els usuaris de l'Hospital Pere Màrtir Colomés com els del sociosanitari del Centre Sanitari. És una opció que des del comitè de seguiment del brot s'agraeix i en valorarà la seva necessitat.

Aquests dies s'està reorganitzant el personal i reforçant amb la incorporació de nous professionals en diferents àmbits i torns. L'equip d'intervenció ràpida, format per tècnics de Salut Pública, epidemiologia, atenció primària, el delegat de residències i la direcció del centre i activat des del començament del brot, ha facilitat la recerca de personal auxiliar de geriatria.