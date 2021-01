La covid causa ja 42 baixes entre el personal de la residència de Solsona

El cribratge realitzat aquest divendres al personal de l'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha diagnosticat 24 nous positius de covid-19, amb la qual cosa ja ascendeixen a 42 els professionals afectats, el 57 per cent de la plantilla. Si bé durant la setmana s'han anat incorporant nous professionals, la situació extremament complicada fa que el centre treballi intensament amb la Generalitat per buscar fórmules per garantir la cura dels residents.

Davant la necessitat urgent de cobrir les baixes de personal, s'està valorant com procedir les properes hores. Demà es concretaran noves mesures, que s'estan decidint conjuntament amb els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies. Quant a l'evolució epidemiològica entre els residents, el volum de persones afectades es manté en 63, que es troben estables.