Sant Llorenç de Morunys alerta d'un possible enverinament massiu d'animals de companyia

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha alertat a través d'un comunicat d'un possible enverinament massiu d'animals de companyia i també d'altres animals que viuen al carrer. El consistori alerta que els animals s'estan morint "en circumstàncies estranyes" i, per això, han fet una necròpsia a un dels cadàvers. Asseguren que els símptomes tenen a veure amb problemes renals i del sistema digestiu. Per tot plegat, aconsellen als amos de gossos i gats que extremin les precaucions i evitin que els animals mengin o beguin de la via pública. Recorden que el maltractament animal és il·legal i, per tant, posar verí al carrer és un delicte penalitzat.

Des del consistori remarquen que si identifiquen els infractors posaran la corresponent denúncia. A més, demanen col·laboració ciutadana per identificar els sospitosos. Al mateix temps, demanen als propietaris dels animals que evitin passejar-los per les zones més cèntriques del municipi.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys recorda que les colònies controlades de gats no són un problema, sinó que ajuden a controlar plagues d'altres espècies com rates o serps i són importants per mantenir colònies sanes i estables.