Solsona adequarà l'entorn de la nova escola amb un aparcament i un parc

Les obres del que serà el nou edifici de l'escola El Vinyet continuen en marxa i segueixen els terminis establerts. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Solsona està estudiant adequar l'entorn de la futura escola amb un aparcament de cotxes, un parc infantil i alguns passos de vianants.

La nova escola El Vinyet s'està aixecant al nord-est de Solsona, prop del cementiri. Aquest espai, abans de les obres, era un solar sense cap equipament ni edificació. La construcció de l'escola dotarà de més activitat aquesta zona de la ciutat i l'Ajuntament contempla algunes actuacions que han d'acompanyar l'escola. Així, a l'espai situat a l'altra banda del carrer d'accés al centre, s'hi construirà un aparcament de cotxes d'aproximadament 50 places.

La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Solsona, Rosó Barrera, va assegurar a Regió7 que en principi l'aparcament es farà sobre terra però que si amb el pas del temps genera problemes, es buscarà alguna alternativa com per exemple el reg asfàltic. A la zona propera a la part de baix de l'inici del carrer on es situarà l'entrada de l'escola també s'hi farà un parc infantil.

A més, el consistori ha previst fer dos passos de vianants a aquest carrer per connectar l'entrada de l'escola i l'aparcament que hi haurà a l'altre banda. Un d'ells es preveu que sigui un pas elevat. També s'estudia la possibilitat d'habilitar un nou accés a l'equipament després que la pandèmia hagi posat de manifest la necessitat de tenir diferents accessos.

«Ara ho estem dibuixant i repensant tot, i la idea és que tan bon punt ells acabin les obres i es retiri la maquinària començarem a treballar-hi. La idea és que quan l'escola es pugui posar en servei tot l'entorn ja estigui adequat», va afirmar Barrera.