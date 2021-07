Les zones de bany del Solsonès tenen des d'avui vigilants mediambientals amb capacitat de sancionar. Vetllaran pel compliment de les ordenances que es van aprovar el mes d'abril i que s'aplicaran al pantà de Sant Ponç, al de la Llosa del Cavall, a la Ribera Salada, al riu Aigua d'Ora i al riu Aigua de Valls. L'incompliment de les restriccions es pot sancionar amb multes a partir de 100 euros.

Els vigilants controlaran les zones de bany del Solsonès fins al 15 de setembre i ho faran durant 8 hores diàries, Joan Manuel Olivella, el gerent i cap de seguretat de l'empresa responsable d'aquest servei, Vigilància Mediambiental Escurçó SLU, explica que la distribució dels horaris de vigilància s'estipularà en funció de les necessitats observades per part dels agents. Olivella avança que els horaris seran canviants i que prefereixen "mantenir-los en secret per donar més efectivitat al servei".

La tasca dels vigilants mediambientals es reforçarà amb l'ús de tecnologies, avança Olivella. De fet, comptaran amb càmeres, drons i altres aparells de vigilància d'última generació que els permetran arribar a més infractors.

És el primer any que les zones de bany comptaran amb vigilants amb capacitat sancionadora. L'estiu passat, ja va haver-hi Agents Cívics que informaven els banyistes de praxis incíviques, tanmateix, segons el responsable de turisme del Consell Comarcal, Ferran Ginestà, no va ser suficients, motiu pel qual Clariana de Cardener, Olius, Navès, Lladurs, Odèn, Castellar de la Ribera, Guixers i Sant Llorenç de Morunys s'han coordinat enguany per poder posar en marxa la contractació de personal que pugui sancionar conductes inadequades.

A més, Ginestà explica que la tasca dels agents també contribuirà a controlar la situació epidemiològica a la comarca. "Els agents també informaran els banyistes sobre les mesures de seguretat contra la Covid-19 si veuen comportaments que puguin provocar risc d'expansió del virus, encara que no puguin sancionar-los", afirma el responsable de turisme del Consell Comarcal del Solsonès.