Solsona va viure aquest dissabte una nova edició de la pràcticament històrica trobada d’acordionistes –la trenta-vuitena–. La plaça del Camp gairebé es va omplir de gom a gom amb més de 200 espectadors –guardant la corresponent distància de seguretat– per gaudir dels valsos, pasdobles, tangos i boleros que tocaven els acordionistes. A més, a diferència de d’altres edicions, enguany sí que va acompanyar el bon temps i no es va haver de traslladar a espais tancats, que li restaven un cert lluïment a la celebració.

L’acte va iniciar puntual a les 6 de la tarda amb la direcció del berguedà Pere Marginet, que va substituir Joan Ribera. En l’inici, Marginet va recordar els solsonins i acordionistes morts en els últims mesos, i va enviar un missatge d’escalf a les famílies dels difunts.

Durant les més de dues hores que va durar el certamen –més curt de l’habitual– van passar per l’escenari més de 15 acordionistes per tocar cada un dues peces. Com cada any, la procedència geogràfica dels músics va ser molt variada. S’hi van aplegar artistes locals, d’altres de provinents de diversos punts de la Catalunya Central com Berga, Puig-reig, Navès i Sant Salvador de Guardiola, i fins i tot del Principat d’Andorra.

Pere Marginet va assenyalar a Regió7 que «ens interessa que hi hagi gent de diferents llocs» per tal que s’escoltin diferents estils. De fet, el director artístic assegura que no es repeteix cap peça. També s’ha de destacar la diversitat d’edat dels participants, i l’atracció de joves acordionistes.

Mentrestant, l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, va apuntar que és un acte «amb un públic molt fidel i que el consistori està satisfet amb la rebuda que sempre té entre els veïns i veïnes. «És entranyable que molta gent fa anys que vingui, i que d’altres s’hi vagin incorporant», va afirmar. D’altra banda, el batlle va comentar que la nova ubicació de la plaça del Camp estrenada l’any passat permet que el públic pugui estar més separat. Abans de la pandèmia, s’havia fet al parc de la Mare de la Font primer, i després a la plaça de Sant Joan.