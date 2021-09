L’exposició i subhasta d’art local que s’ha dut a terme a Solsona durant les darreres dues setmanes va finalitzar diumenge. Finalment la comissió per la restauració de l’orgue de Solsona va aconseguir recaptar 3.735 euros per la venta d’una vintena d’obres creades per artistes del Solsonès.

La comissió, encarregada d’organitzar aquesta iniciativa pionera a la comarca, la valora positivament. Primer des d’un punt de vista econòmic i després per l’interès que va generar en la població solsonina. En aquest sentit destaquen que l’exposició, situada al número 6 del carrer Gris de Solsona, va rebre bastants visitants, però el nombre de participants no va ser tan elevat. Es van vendre una vintena de les obres exposades, i les que no es van vendre, eren les que tenien un preu de sortida més elevat. L’obra que es va vendre per un preu més car es va adjudicar per 400 euros.

En la iniciativa hi va haver obres de 24 artistes locals. Tenint en compte això, la comissió explica a Regió7 que valoren positivament la resposta dels artistes locals en aquesta iniciativa.

Amb els 3.735 euros recaptats, actualment queden per obtenir 36.265 euros del cost total del projecte que és de més de 671.500 euros inicials.

Pel que fa al procés de restauració de l’orgue, actualment es passa per la tercera fase, amb la restauració dels tubs metàl·lics i els teclats i que acabarà amb la modificació i ampliació del pedaler.