Els propers dies, 600 persones majors de 16 anys empadronades a Solsona rebran a casa una invitació de l’Ajuntament per prendre part en el proper pressupost participatiu. Igual que en l’última edició, caldrà consensuar les actuacions de manteniment i obres públiques que es poden executar amb 100.000 euros repartits en dues anualitats, el 2022 i el 2023. El procés començarà el 7 d’octubre.

Igual que en les últimes edicions, s’ha fet un sorteig aleatori de 600 ciutadans del padró municipal. Aquestes persones rebran tota la informació per correu postal. Se’ls demana que confirmin la seva participació abans del 4 d’octubre omplint una butlleta que cal dur a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, trucant al telèfon de l’Ajuntament (973480050 – ext. 102), o bé enviant les seves dades al correu electrònic participa@ajsolsona.cat.

Aquest serà el quart pressupost participatiu que impulsa el consistori solsoní amb el suport tècnic de L’Arada i Raiels i el darrer d’aquest mandat. Joan Parcerisa, regidor de Participació, explica que “en condicions normals el procés hauria començat abans”. Però les mesures sanitàries l’han endarrerit, en tant que “organitzar les trobades exclusivament per via telemàtica hauria suposat una barrera per un sector de gent”. Tampoc s’ha volgut ajornar-lo més temps per evitar que se solapés amb el següent pressupost.

S’han programat un total de cinc sessions els dijous al vespre entre el 7 d’octubre i el 25 de novembre. En la primera, es presentarà el procés d’elaboració del pressupost participatiu; en la segona, les persones que formin part de l’equip de treball faran una tempesta d’idees i propostes; en la tercera, es durà a terme una visita de camp per comprovar la necessitat i prioritat de les actuacions inicialment proposades; en una quarta trobada, es debatran i consensuaran les propostes que, finalment, en una cinquena i última reunió és validaran tècnicament i s’aprovaran.

Totes les previsions, executades

Totes les actuacions sorgides del pressupost participatiu 2020-2021, dissenyat per una vintena de persones, s’han executat: la millora de la seguretat als passos de vianants de l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre; la renovació de papereres amb tapa i de recollida selectiva i la rehabilitació de la coberta del primer pavelló poliesportiu, que estava afectada per goteres, les obres de la qual acabaran els propers dies. Els informes de resultats de totes les sessions es poden consultar al web www.solsonaparticipa.cat.

El procés participatiu seguirà la mateixa dinàmica que en l’edició anterior. La valoració d’aglutinar el pressupost de dos exercicis és positiva, segons Joan Parcerisa, perquè permet fer inversions més importants. En aquest sentit, el regidor assenyala que “renovar la coberta del pavelló, per exemple, que ha tingut un cost de 47.700 euros, hauria estat impossible amb l’assignació corresponent a un sol exercici, ja que no hauria deixat marge per fer res més”. “Amb 100.000 euros, per contra, es pot pensar en projectes més grans sense renunciar a petites intervencions”, sosté.

Els pressupostos participatius tenen per objectiu fer partícip la ciutadania de la definició de polítiques públiques que afectin el manteniment i les obres públiques de la ciutat i estimular la cultura de la participació en els afers públics.