Solsona va activar ahir els actes de celebració de l’Any Joan Roure (Solsona 1921 - Andorra la Vella, 1990), amb el qual vol homenatjar un dels seus músics més il·lustres i estimats, compositor, entre altres obres, d’algunes de les músiques del Carnaval local. L’Ajuntament va presidir un acte solemne de bateig de l’Escola Municipal de Música, que a partir d’ara, doncs, porta el nom de Joan Roure i Jané. El compositor solsoní, que justament va ser un dels impulsors de l’escola que ara el recordarà per sempre, va fundar orquestres tant a Catalunya com a Andorra i és l’autor també dels arranjaments dels ballets de la festa major. L’homenatge a Roure va incloure un concert per part dels alumnes del centre, el qual obre un programa d’activitats, sessions musicals de record i la publicació de la seva obra.