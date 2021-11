L’empresa Knauf, líder mundial en la fabricació de plaques de guix laminat i productes per a la construcció en sec, ha celebrat una jornada centrada en sostenibilitat i inclusió a Guixers. L’acte ha reunit personal treballador de Knauf, veïns de la comarca, membres de Randstand i beneficiaris de l’Associació Amisol.

Entre les accions dutes a terme, destaquen una caminada ecològica on tots els voluntaris van poder aprendre més sobre la vegetació de la zona. Ho van poder fer a través d’un joc un joc on calia endevinar el temps de descomposició de diferents residus. A més, els participants també van recollir més de nou quilos de deixalles que hi havia a l’entorn del lloc on es va fer l’activitat.