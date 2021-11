Des de mitjan novembre, el nombre positius de coronavirus al Solsonès segueix la tendència a l’alça de la regió central i del conjunt del país, tot i que de forma menys acusada. Si dilluns passat es parlava de tres nous positius en una setmana, la xifra ha pujat fins a set en l’última setmana. Són cinc infeccions detectades al Centre Sanitari a partir de 84 PCR i dues a partir de 40 TAR.

Tots els indicadors remunten: l’índex de risc de rebrot a la comarca s’ha multiplicat per 11 fins arribar als 119,47 punts i per 6 a Solsona, fins als 94,25 punts. Igualment, la taxa de reproducció és del 2 a la comarca, fet que evidencia un nou creixement de l’epidèmia. Davant d’aquestes xifres i d’una situació epidemiològica que a Catalunya va de pujada, el Centre Sanitari del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona alerten la població d’un augment del risc de contagi. “Tota precaució és poca, fins i tot si s’està vacunat amb la pauta completa”, adverteixen.

Nova campanya de vacunació

Aquest dijous, dia 25, la Sala Polivalent acollirà una nova campanya de vaccinació oberta per administrar les dosis de reforç contra la covid-19 a la població del Solsonès. Serà de tres de la tarda a vuit del vespre i s’adreça principalment a dos col·lectius de població: les persones que fa tres mesos que han rebut la Janssen i que no haguessin patit la malaltia abans de la punxada –en cas que s’infectessin abans, no necessiten la dosi de record–, i els majors de 70 anys que ja fa sis mesos que van rebre la segona dosi i estan pendents de la tercera. Igual que en les anteriors campanyes de vaccinació obertes, no s’ha de demanar hora. Únicament cal acudir-hi amb la tarja sanitària o bé, en cas de no tenir-la, amb el DNI.

En l’última crida, els dies 3 i 5 de novembre, es van administrar prop de 300 dosis contra la covid, a banda dels vaccins antigripals. Algunes persones que van acudir a aquella convocatòria per rebre la tercera dosi no van poder ser vaccinades perquè no havia passat el temps necessari. D’altra banda, es calcula que aproximadament 300 persones han rebut la Janssen. Pel que fa al vaccí contra la grip, el Centre Sanitari recorda que s'està administrant a l’ens de salut.