El tradicional Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn va celebrar ahir la seva sisena edició amb una quarantena de parades que van omplir el nucli de Cambrils. La cita, que es va veure interrompuda l’any passat a causa de la pandèmia, es va adequar a les mesures anticovid amb un recorregut establert.

La regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Odèn, Judit Bajona, valorava positivament l’afluència de públic que ahir al matí va visitar el mercat, així com la participació de paradistes, tant locals com forans, que van exposar els seus productes, entre els quals destacaven els trumfos, tal com es coneix les patates a la comarca del Solsonès, i la sal produïda a les salines de Cambrils.

A banda de les parades d’artesania i de productes d’alimentació local, els assistents també van poder gaudir d’una visita guiada a les salines de Cambrils i d’un espectacle infantil a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen, entre altres activitats.