Veïns del Pi de Sant Just i dels voltants van participar divendres en la presentació del llibre "El Pi de Sant Just, 50 anys d’història", que repassa les cinc dècades de vida del nucli amb més habitants d'Olius. L'acte va ser presentat per Antoni Márquez, l’alcalde d’Olius, que va fer un agraïment a totes les persones que han intervingut a l’elaboració del llibre. Començant pels historiadors Albert Colell i Pau Solé que han fet la part editorial com també dels veïns que amb les seves aportacions han acabat d’omplir l’edició, sobre tot de material gràfic, documents, fotografies, entre altres.

A continuació tant Albert Colell com Pau Solé, els autors del llibre, van posar en valor les facilitats que van posar els col·laboradors i les seves aportacions per tal de completar l'elaboració del llibre. Tot això malgrat la pandèmia que va paralitzar el projecte durant uns quants mesos. Finalment la regidora de Cultura d’Olius, Dolors Travesset, va remarcar que el llibre s’entregarà gratuïtament a cada habitatge del municipi, tant a la zona urbana del Pi de Sant Just com a les masies. S’haurà de passar a recollir a l’oficina d’atenció als ciutadans de l’Ajuntament a partir del proper dia 13 de desembre. El llibre també estarà a disposició de qualsevol persona interessada a les llibreries de Solsona. A més de la presentació del llibre, fins passades les festes de Nadal hi ha una exposició al consistori d'Olius on es poden visualitzar fotografies, reculls de premsa objectes que formen part de l’edició del llibre.