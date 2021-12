Els contagis per coronavirus al Solsonès s’han disparat com mai des de l’inici de la pandèmia, fins al punt que la setmana passada es van detectar 150 casos positius, 118 a partir de 537 proves PCR i 32, a partir de 146 TAR. En plena sisena onada, els indicadors han tornat a fer saltar les alarmes. L’índex de risc de rebrot de Solsona s’enfila fins als 1.652,99 punts, mentre que a la comarca el valor assoleix els 1.622.27.

Paral·lelament, la setmana passada les vacances de Nadal van començar amb deu classes escolars confinades. Aquestes xifres obliguen les autoritats sanitàries a fer una crida a la precaució i a procurar reduir els contactes socials, malgrat que ens trobem en unes dates propenses a les trobades, en tant que està creixent la pressió hospitalària. Igualment, es demana a la població que en cas que pateixi símptomes lleus, no acudeixi al CAP presencialment, sinó que hi contacti telefònicament per tal que se li programi la prova diagnòstica corresponent.

Quant al procés de vaccinació, al Solsonès hi ha un 73,37& de la població amb la pauta completa. Es pot demanar cita per a la vacuna infantil o per a adults al Centre Sanitari i en cas que no quedin hores, es pot anar als punts de vacunació poblacional.