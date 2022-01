El Consell Comarcal del Solsonès intensificarà la pressió contra els abocaments incontrolats que han augmentat en les darreres setmanes, especialment després de l'inici del porta a porta de Solsona, als punts de recollida de residus de la comarca, sobretot els més propers a la capital comarcal.

El president per delegació de l’ens comarcal, Josep Caelles, ha estat taxatiu en el sentit que “no tolerarem que aquestes conductes quedin impunes; no es pot permetre”. Es considera que són inconcebibles actituds com les que s’han detectat últimament i que han suposat un gran augment de deixalles sense seleccionar i voluminosos a punts de recollida selectiva i rural de Llobera i en diversos punts d’Olius, entre altres. Val a dir que aquests fets ja s’estaven produint però que han incrementat coincidint amb la implantació del porta a porta a Solsona “no entenem que havent-hi una deixalleria a Solsona, la gent opti per fer viatges a omplir els contenidors de la comarca”.

Per aquest motiu, entre altres actuacions previstes, aquest passat divendres el Consell Comarcal es va reunir amb comandaments dels diversos cossos de seguretat per tal de traslladar la inquietud i buscar solucions a aquesta problemàtica. Malgrat això, Caelles ha indicat que el Consell Comarcal “no té prou mitjans per vigilar tots els abocaments que es puguin arribar a produir a la comarca, motiu pel qual demana també la col·laboració ciutadana per detectar possibles infractors”.

Sancions exemplars

En aplicació de l’ordenança reguladora aprovada pel Consell Comarcal del Solsonès relativa a la recollida selectiva i rural a la comarca, aquelles persones que deixin residus fora dels contenidors o no els dipositin al correcte s’exposen a haver de fer front a sancions que van dels 600 euros, en els supòsits lleus, fins als 6.000 euros en infraccions molt greus.