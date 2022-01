El nombre de casos positius de coronavirus al Solsonès segueix un valor sostingut. Durant la setmana passada, el Centre Sanitari va diagnosticar 123 nous positius de covid-19 a partir de 330 proves PCR i 31 TAR, una xifra a la qual cal sumar els contagis detectats mitjançant tests d’automostra i d’antígens ràpids supervisats a les farmàcies.

En l’àmbit escolar, s’ha detectat positius en 22 grups escolars a través dels TAR realitzats en les farmàcies i al mateix Centre Sanitari. En uns dies en què pugen tots els indicadors de l’evolució de la pandèmia a nivell de país, a la comarca milloren lleugerament i s’estanquen en relació a la setmana anterior. Malgrat això, l’índex de risc de rebrot es manté molt alt, als 5.338,69 punts a Solsona i 5.122,22 al conjunt del Solsonès, mentre que la taxa de reproducció ha baixat sota el llindar d’1, fet que indica que s’ha aturat el creixement de l’epidèmia.

D’altra banda, la planta sociosanitària del Centre Sanitari continua en fase 2 de mitigació, segons directrius del Catsalut, per dos residents positius. Amb tot, a partir d’avui si bé es mantenen restringides les visites a segona planta, que és on hi ha els usuaris que acaben d’ingressar o són positius, sí que s’obrirà una hora al dia la primera unitat per rebre un familiar per resident. Al conjunt de l’ens de salut, hi ha vuit professionals de baixa.

Vaccinació sense hora, aquest dimecres

Les autoritats sanitàries comarcals i l’Ajuntament de Solsona recorden la importància de rebre la tercera dosi i l’oportunitat d’acudir a la campanya de vaccinació sense demanar hora prèvia aquest dimecres de tres de la tarda a vuit del vespre a la Sala Polivalent. Cal pertànyer a l’àrea bàsica sanitària del Solsonès i dur la targeta sanitària.

És una vaccinació oberta a la població a partir de 12 anys que hagi d’iniciar o completar la pauta i la de 18 anys o més que hagi de rebre la dosi de reforç. Per a qui hagi passat la covid-19 i tingui menys de 65 anys, ha d’haver passat un mes i la gent més gran de 65 anys, només cal que s’hagi recuperat. Per a la població vacunada amb Janssen o amb dues dosis d’Astrazeneca, ha d’haver passat un període mínim de tres mesos després de rebre la dosi, mentre que per a la resta, cinc mesos.