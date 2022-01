La comparsa dels Espedrers ha engegat una campanya de mecenatge amb l’objectiu de permetre la viabilitat econòmica del projecte relacionat amb la creació de dues noves figures del Carnaval infantil de Solsona així com també «col·lectivitzar part del patrimoni creatiu i festiu nascut al voltant de l’Espedrera». El cost de les activitats del projecte està valorat en 4.700 euros mentre que la consecució de les dues figures ho estan en 6.800 euros, fent un total d’11.500.

La campanya, que s’inicia aquesta setmana, proposa donacions voluntàries amb recompenses diverses si aquestes superen els 20 i 50 euros per facilitar la implicació de particulars i així assolir la quantitat necessària per tirar endavant les actuacions previstes, dotades. Per a col·laborar amb el mecenatge popular es faciliten dues vies: un canal telemàtic que correspon al portal web del projecte o acudir físicament als establiments locals Òptica Jané o Gràfiques Muval i fer l’entrega de la quantitat escollida en efectiu.

En aquest sentit, les contribucions més elevades inclouen la gravació del nom de la persona o organització col·laboradora a l’interior dels gegants, un brodat exclusiu i la obtenció d’un fragment únic del model de fang de les noves figures, entre d’altres.

A més a més, entre les recompenses destaca el sorteig de la parella d’ous de l’Espedrera, que ha recorregut els comerços i les escoles locals durant els últims mesos en el marc de les activitats relacionades amb el projecte engegat pels Espedrers. Amb tot, s’atorgarà un diploma d’agraïment a cadascun dels mecenes, dels quals se’n farà menció als continguts audiovisuals i gràfics del projecte.