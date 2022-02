Solsona va viure ahir el primer acte propi del Carnaval i el que és la prèvia dels dies més potents de la festa, l'Entrega de Bojos. Com és propi de la festa, l'humor i la sàtira van caracteritzar l'acte que enguany va convertir la Sala Polivalent en una església per vestir l'entrega dels reconeixements d'una missa protagonitzada per un bisbe inspirat en Xavier Novell.

Durant l'acte es van entregar els premis de les dues últimes edicions, ja que l'any passat no es va poder celebrar el Carnaval que va ser exclusivament virtual. Així, es van entregar els premis dels concursos de fotografia del Carnaval i de Resol i del concurs de la bata arreu del món. També es va reconèixer a les dissenyadores dels dos últims cartells de la festa. Els bufons, que s'atorguen a les persones, entitats, empreses i establiments que des del seu negoci aporten els seus mitjans per organitzar la festa, enguany es van entregar a Construccions Ramon Romà, a Trans-Sit i a Construccions Colell. El plat fort de l'acte va ser l'entrega dels Bojos a persones que han tingut un paper destacat en la història del Carnaval solsoní. Els guardonats van ser Carme Augé, Josep Vila, Esther Espluga, Manel Tarrés, les Banyetes de la Creu Alta, Jaume Porredon "Campa" i Eduard i Oscar Solé. El premi a Porredon, que va ser l'últim rei Carnestoltes en l'edició del 2020, va anar acompanyat de l'ovació més gran de la nit. De fet, Porredon és un dels impulsors de la recuperació del Carnaval de Solsona quan encara hi havia la dictadura franquista. La nit va finalitzar amb l'espectacle musical "Electrobacasis" en una Sala Polivalent plena. Va ser un espectacle amb els temes de més èxit, els grans hits dels últims 50 anys. Des de temes d’ABBA, passant pel rock català, fins a músiques dels DJ més actuals com Avicii o David Guetta, entre molts altres.