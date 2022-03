Solsona es va acomiadar ahir del Carnaval i del rei Carnestoltes. Ni algunes gotes de pluja van poder evitar que la ciutat dugués a terme ahir els actes previstos com la processó de comiat al Carnestoltes i la despenjada del ruc que van tenir un èxit de seguiment.

El comiat va començar amb l’Associació Nacional d’ExCarnestoltes de Solsona (ANECS) donant la benvinguda al grup al Carnestoltes d’enguany, Miquel Ortiz. Un cop es va posar la capa i es va acomiadar dels solsonins, els ANECS van voler donar un reconeixement irònic al bisbe Novell, encarnat ahir en una persona que s’hi assemblava físicament.

Després que el Xut ballés l’últim ballet del Carnaval davant del cotxe funerari on hi havia la figura del Carnestoltes, caracteritzada com a Miquel Ortiz amb un micròfon que feia referència a la seva vessant d’speaker, va començar la processó pel nucli antic amb les ploraneres i les espelmes dels acompanyants. Com cada any, es va fer una parada obligada al bar l’Aixeta per sentir la tradicional saeta cantada, no gaire bé, pel doctor Blanch.

El final del rei Carnestoltes va tenir lloc davant del pati de l’escola Arrels, on el mateix Miquel Ortiz va encendre la metxa de la traca que va cremar la seva figura. Després va tenir lloc el castell de focs artificials que va ser vist per centenars de persones. Així es va posar fi a l’etapa d’Ortiz com a Carnestoltes i la ciutat ja espera l’arribada de Sa Majestat l’any vinent. Solsona va posar punt i final a la festa amb la despenjada del ruc de la Torre de les Hores, que és un dels moments més emotius i més estimats pels solsonins.

Com tots els actes del cap de setmana, els d’ahir també van ser un èxit de seguiment amb una gran quantitat de persones recorrent el nucli antic amb imatges que fan oblidar la pandèmia. Tot i això, la jornada d’ahir va ser seguida per gent local mentre que el cap de setmana d’enguany ha atret a molts visitants de fora de Solsona que volien conèixer la festa.

Tot i que la festa oficialment ja ha acabat, la decoració carnavalera continuarà als carrers de Solsona fins diumenge, quan es duran a terme les desenramades. A més, durant la jornada també es farà una trobada i una foto amb tots els mecenes del pop, el primer gegant inclusiu del Carnaval que s’ha estrenat enguany.