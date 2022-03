Mònica Barrio, directora, actriu i creadora, portarà el llenguatge teatral amb perspectiva feminista a Solsona.

Tal com ella mateixa explica, «el taller de teatre crític és un espai on, a través del teatre, trobem alternatives a conflictes quotidians. Enfocarem el fet teatral com a eina transformadora, alliberadora i sanadora, i l’espai escènic com un espai de reflexió on assajar la vida, repensar-la i jugar amb les alternatives». Barrio afegeix també que, «en aquest cas, plegades buscarem eines i possibilitats d’actuació davant d’una situació de violència masclista».

La proposta pren com a inspiració la noció del Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal, més concretament la tècnica del Teatre Fòrum. A través d’escenes on es plantegin situacions de discriminació, es buscaran estratègies que ajudin a millorar la situació per tal de saber gestionar-la millor en el món real.