En una nova sessió del Consell d’Infants de Solsona d’aquest curs, la setmana passada la vintena d’alumnes que representen els infants de 3r a 5è de primària de la ciutat van proposar in situ a representants municipals una sèrie de millores en tres parcs infantils. Amb la llista sobre la taula, el consistori ha de valorar ara quines actuacions són viables.

Per primera vegada, el Consell d’Infants va celebrar la seva reunió a l’exterior. Hi van participar l’alcaldessa, Judit Gisbert, i els portaveus d’Aps-CUP i el PSC, Pilar Viladrich i Mohamed El Mamoun, respectivament. La ruta va començar al parc de la plaça de l’U d’Octubre, on es demana elements de joc per a infants més grans, la instal·lació d’un escenari fix per a concerts, més taules de pícnic i complementar el parc amb instal·lacions esportives a l’aire lliure, com per exemple una pista de parkour (per a recorreguts acrobàtics i salts).

També es va fer parada a la plaça del Camp, on aquest òrgan consultiu proposa diverses actuacions, entre les quals hi ha la millora dels gronxadors i altres elements de joc, l’adequació del paviment de la plaça i canvis en la mobilitat. La sessió es va acabar al parc de l’Hort del Bisbe, un indret on els infants consideren necessari més control dels botellots de joves a les nits, actuacions de neteja i manteniment i l’ampliació dels mobiliari, entre d’altres.

Després de prendre nota d’aquestes sol·licituds, l’Ajuntament haurà de valorar què es prioritza per adequar els parcs i en quin ordre. La propera convocatòria del Consell d’Infants es preveu convocar el juny, abans de final de curs.