Els Bombers confien en donar per estabilitzat l'incendi de Lladurs (Solsonès) a última hora d'aquest divendres. Així ho ha assegurat el cap d'intervenció dels incendis del Solsonès, Eduard Martínez, que ha dit que el foc encara té un potencial de 50.000 hectàrees. "Ara estem en el pitjor moment. Estem molt amatents a qualsevol represa per extingir-la, ja que les condicions són extraordinàriament crítiques", ha apuntat. Martínez assegura que la zona de treball és "complicada" perquè hi ha molta pendent i hi ha línies elèctriques que dificulten el treball dels mitjans aeris. A més, hi ha zones que "han cremat malament i pot haver-hi alguna represa o focus latent".

Martínez ha dit que l'incendi de Lladurs està envoltat però el perímetre continua inestable. Segons les darreres informacions dels Agents Rurals, el foc hauria afectat unes 50 hectàrees. "És una zona complicada de treball perquè hi ha molta pendent i hi ha moltes zones que han cremat malament i preveiem que pugui haver-hi alguna represa o focus secundari latent", ha explicat el cap d'intervenció en unes declaracions als mitjans de comunicació. L'estratègia, ha dit Martínez, és seguir treballant amb maquinària pesada amb col·laboració amb voluntaris locals, les ADF i també les UME i "ancorar una zona segura per evitar represes". El bomber ha recordat que aquest incendi té un potencial de 50.000 hectàrees. Els bombers traslladaran al llarg d'aquesta tarda el centre de comandament de l'incendi al parc de Bombers de Solsona.