Solsona ha acollit el programa central de la jornada organitzada i gestionada per la Xarxa Dissident Descentralitzada amb motiu del 28-J o Dia de l’Alliberament lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual. La xarxa és formada per les entitats L’Aldarull, Esgarriades, La Cugula, Voliaina, Triangle i Closques Amargues. Durant la setmana han tingut lloc actes diversos arreu de la comarca sota el lema Fem bandera!, referit a l’acolliment de totes les identitats que hi ha dins el col·lectiu. El programa es va encetar dimarts amb una encartellada de banderes que complementen la coneguda bandera irisada.

A Solsona els actes amb més ressò es van concentrar ahir. Al matí es va fer una gimcana per a infants i famílies, on s’havien de recuperar tots els colors de la bandera seguint unes indicacions. Els infants que superessin el joc rebien un detall. A la tarda va tenir lloc una manifestació que començava la marxa des del mural L’abecedari LGTBIQ situat davant del Casal de Cultura. La multitud va omplir el nucli antic de Solsona de so, colors i càntics.

«La lluita transfeminista i l’alliberament sexual i de gènere no només han de tenir lloc en les grans ciutats si volem viure vides plenes i felices als nostres pobles», declarava un dels manifestants.

Els nombrosos participants, precedits per una pancarta que anunciava Resistim florint als marges, van recórrer els carrers de Solsona acompanyats pels ritmes de La Percuteria i música reivindicativa. Es van aturar a la plaça de Palau, on alguns membres de La Cugula van llegir el manifest d’enguany. Entre les demandes es va reclamar la necessitat de celebrar jornades com aquesta d’ahir per tal de crear referents per a les noves generacions en entorns rurals.

Es va protestar contra la manca de compromís de la sanitat pública actual envers les unitats de trànsit de les capitals properes a la comarca com Lleida o Manresa. També es va fer una crida a l’aturada de les violències psiquiàtriques a través dels serveis de salut amb el càntic «ni sexe signat, ni gènere demostrat».