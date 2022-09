Gal·la Rodelas i Pol Ribes han estat proclamats pubilla i hereu de Solsona 2022 dimecres passat, 7 de setembre, dins els actes de la festa major. Jofre Ariza els acompanyarà com a fadrí.

Què us va portar a apuntar-vos a l’aventura del pubillatge?

Gal·la Rodelas: Des de petita que les pubilles m’havien semblat persones molt importants amb la gran oportunitat de representar la ciutat arreu de Catalunya.

Pol Ribes: Jo em considero un amant de les tradicions del país i crec que el pubillatge és una manera d’estar-hi arrelat.

Com us heu hagut de preparar per accedir-hi?

G.R.: L’elecció es fa a partir d’uns exàmens orals i escrits. Jo no en vaig haver de fer perquè no hi havia cap noia amb qui poder competir.

P.R.: Vaig fer un repàs de la cultura del país i de les seves tradicions per fer l’examen i va anar bé.

Què significa per a vosaltres representar la ciutat de Solsona?

G.R.: Per a mi és orgull, honor. Per a mi ho significa tot.

P.R.: És el poble on hem crescut, on hem viscut tota la vida. Poder portar el seu nom arreu de Catalunya és un gran honor.

Què en penseu del fet que no s’hagi presentat ningú per fer de donzella?

G.R.: Em suposa tristesa no tenir una companya amb qui compartir les aventures que ens esperen.

Es veu com s’està perdent la tradició i no vull pensar que no hi ha futur en el pubillatge solsoní. Animo tot el jovent de Catalunya a presentar-se i a involucrar-se en les tradicions catalanes.

P.R.: Penso que la pandèmia pot haver influït en la manca de candidats d’aquest any. Potser també el respecte que fa aquest món i la creença errònia que no és per a tothom.

Què comporta ser la pubilla i l’hereu de Solsona 2022?

G.R.: Com a pubilla tinc el compromís de fer sortides a pobles i ciutats d’arreu del nostre territori quan es facin actes oficials, proclamacions, acomiadaments i festes majors.

P.R.: Comporta fer sortides cada setmana o cada dues arreu de Catalunya per representar Solsona.

Com us sentiu respecte a l’any que us espera?

G.R.: Emocionada, amb ganes, i feliç de poder portar el títol de pubilla. El que em fa més il·lusió és poder conèixer gent, part del territori català, divertir-me i aprendre molt.

P.R.: Agraït per l’oportunitat de viure festes que fins ara no coneixíem i de formar una gran família amb tots els que ens sentim atrets per les tradicions catalanes.