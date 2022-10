El ple municipal de Sant Llorenç de Morunys ha aprovat el projecte per a la millora de la seguretat viària i accessibilitat de la carretera de Berga, que és la que dona accés al municipi piteu des de Solsona. Es tracta d’una obra relacionada amb la construcció de la via verda que ha de connectar el centre de Sant Llorenç amb el pantà de la Llosa del Cavall.

Actualment no existeix una vorera en condicions en aquest tram i això fa que el creuament d’un costat a l’altre de la carretera que fan els transeünts i ciclistes es produeixi de forma anàrquica. De fet, segons apunta el mateix projecte, són molts els que aprofiten per creuar en el punt on hi ha la menor visibilitat possible, al mig de la corba.

Pel que fa a l’accés del carrer Anselm Calvé, està prevista la construcció d’una semirotonda que, juntament amb les marques vials del terra, han de permetre fer més fluids i dotar de seguretat tots els moviments d’entrada i sortida i donar seguretat a la via.

El projecte contempla també actuacions de millores que han de permetre una millora de l’accessibilitat de persones amb discapacitat visual, mitjançant la instal·lació de cartells en braille i rajoles podotàctils, així com accions d’ordenació dels aparcaments, foment de la mobilitat activa i implantació d’un sistema de reserva de places que dissuadeixi als visitants quan ja hi hagi una gran afluència de vehicles a la zona.

El projecte, pendent de sortir a licitació, té un pressupost estimat de gairebé 100.000 euros.